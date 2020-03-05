أرنولد شوارزنيجر يطالب بتعويض 10 ملايين دولار لاستخدام صورته على روبوت

رفع النجم العالمى، أرنولد شوارزنيجر، دعوى قضائية ضد شركة “برومو بوت” الروسية، لاستخدامها صورته دون إذن لإنشاء روبوت مزدوج.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الشركة الممثلة للنجم العالمى إن الشركة الروسية استخدمت بطريقة غير قانونية حقوق الممثل.

ويطلب المدعون من المدعى عليه التوقف عن استخدام صورة شوارزنيجر، ودفع 10 ملايين دولار.

كما طالب المدعون بالأرباح التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق بعرض الروبوت.

ووفقا للدعوى، تستخدم الشركة الروسية روبوت الممثل المزدوج خلال المناسبات العامة للإعلان عن منتجاتها وبيعها.

وبعد عرض الروبوت في لاس فيجاس في جانفي الماضى، توجه محامى شوارزنجر إلى الشركة الروسية وطلب التوقف عن استخدام صورته.

وأعلنت الشركة أنها ستعلق عرض الروبوت المزدوج، لكن في فيفري أعادت تقديمه في معرض للألعاب في نيويورك.