أرواح غريبة تسكن مدرسة مالك بن نبي بوادي تليلات في وهران

حالة خوف وهستيريا تشهدها منذ أيام مدرسة مالك بن نبي، ببلدية وادي تليلات، في وهران، بسبب امور غريبة تحدث باقسامها، تم حصرها في تشويش من طرف الجن.

حيث فشل العديد من الرقاة الذين تم الاستنجاد بهم، لطرد الأرواح التي سكنت الأقسام، وبثت الرعب في نفوس التلاميذ، وحتى معلميهم، نتيجة سماع أصوات ومشاهدة تحركات غريبة داخل المؤسسة التربوية الابتدائية، اضحت تحدث نهارا وامام مسمع ومراى كافة المتواجدين داخلها.

وقد أكد بعض أولياء التلاميذ خوفهم على أبنائهم، خصوصا بعد تعرض تلميذة تدرس بقسم السنة الثالثة، لاضطرابات نفسية، اجبرتها على ملازمة البيت لفترة طويلة، دون الحديث عن الكوابيس التي اصبح معظم التلاميذ عرضة لها.

فيما كشف أولياء اخرون على لسان أبنائهم، وجود ارواح تشاركهم الدراسة داخل الأقسام، وتحدث أصواتا غريبة، كالغناء مع ترديد انغام نشيد قسما ومن جبالنا، وحتى هتافات كانت تردد خلال الحراك.

إلى جانب إطلاق أصوات حيوانات ليتعدى الأمر حتى قيام الجن بمسح الصبورة أثناء إلقاء المعلمة للدرس، وفتح وإغلاق النوافذ والابواب.

مدير التربية لولاية وهران مرفوقا بممثلين عن الولاية ومحافظ شرطة، تنقلوا خلال الايام السابقة الى المدرسة الابتدائية للوقوف على الحادثة التي أخذت ابعادا أخرى، خصوصا بعد فشل العديد من الرقاة من بينهم الراقي المعروف بالشنفرة، لكنهم فشلوا في طرد هذه الأرواح.

الأمر الذي دفع لأولياء التلاميذ صباح اليوم على التجمع أمام مدخل المدرسة ومحاولة اقتحامها لتحرير أبنائهم خوفا عليهم خصوصا بعد ارتفاع أصوات الجن التي كانت تسمع علنا.