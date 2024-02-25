أروقة خضراء بمطار الجزائر خاصة بالمشاركين في قمة الغاز

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه تم تخصيص أروقة خضراء على مستوى مطار هواري بومدين الدولي “الجزائر”. تسمح بتسهيل الإجراءات الأمنية والجمركية للمشاركين في القمة الـ7 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز.

وأشار فايد خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها برفقة وزير النقل محمد الحبيب زهانة. إلى مطار الجزائر للإطلاع على وضعية تقدم التحضيرات للموعد المزمع تنظيمه من 29 فيفري إلى 2 مارس بالجزائر العاصمة. أن أحد أسباب هذه الزيارة يتمثل في التأكد من أن الشروط متوفرة فعليا لضمان أفضل إستقبال للمشاركين في هذا الحدث.

و أضاف الوزير، نسجل بارتياح بأن كل الشروط متوفرة. مؤكدا أنه تم تخصيص أروقة خضراء لفائدة المشاركين في المنتدى. مشيرا إلى أن المطار هو الواجهة الأولى لأي بلد ومن أجل ذلك. فإنه يسهر عشية تنظيم هذا المنتدى على أن تكون لجميع ضيوف الجزائر في إطار هذا الحدث صورة جميلة عن بلادنا.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج أيضا في إطار تفقد و تقييم الإجراءات الأمنية و الجمركية. قد سمحت بإعطاء توجيهات من أجل تسهيل ظروف السفر لجميع المواطنين الوافدين إلى الجزائر أو المتوجهين نحو الخارج. مشيرا إلى أن الجزائر تسعى للإلتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية و الحصول على الأمتعة. حتى يحظى المسافر بجميع التسهيلات عند وصوله الى الجزائر. مع السهر على احترام القوانين الجمركية و الأمنية.

كما أوضح، أنه ألّح خلال هذه الزيارة على ضرورة التنسيق بين جميع المصالح المعنية بتلك الاجراءات. سيما مصالح الجمارك و الامن الوطني أو شركة تسيير مصالح و منشآت المطار من أجل تسهيلها.

من جانبه أكد وزير النقل، أن العمل جار للتحضير لقمة منتدى البلدان المصدرة للغاز. مشيرا إلى أننا على أتم الإستعداد على كل المستويات.

وبخصوص التوجيهات التي تم اسداؤها من أجل تحسين ظروف استقبال المسافرين. اكد الوزير على ضرورة التجند الكامل من جميع المديريات التي تقع على عاتقها مسؤولية تسيير مطار الجزائر بهدف بلوغ المعايير الخاصة بجودة الخدمات.