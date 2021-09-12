أريدك الثانية وستنالين مني خير منال

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة. أطل علينا رجل في الـ 58 من عمري. أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم، متزوج ولديه سكن خاص يحيا به حياة الوفاق مع زوجته الأولى. يريد صاحب الإعلان الأول في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى ان يتخذ له زوجة ثانية تحيا إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الأولى التي لا ترى مانعا في إتخاذ زوجها لحليلة أخرى على ضوء الكتاب والسنة.

ومن شروط إبن باتنة أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها ما بين 40و45سنة، شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

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الرقم السري : 135539