أريدك حنونا تعوضني حنان الوالدين وأكمل معك نصف الدين

من مدينة الورود البليدة، خاطبتنا إحدى بناتها البالغة من العمر42عاما، موظفة مستقرة تحيا معززة مكرمة في كنف إخوتها بعد وفاة والديها، عزباء هي لم يسبق لها الزواج، ربة بيت ممتازة، يحبها الكبير والصغير ولديها روح طيبة.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا التوفيق من رب العالمين لتزفّ عروسا إلى بيت زوج يعوضها حنان الوالدين، ر جل يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تريده أعزبا كما تقبله أرملا فقط بأولاد يهمها أن ترعاهم وتربيهم على أحسن وجه، شرط السكن المستقر والعمل ضروريان لصاحبة إعلاننا.

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الرقم السري : 135524