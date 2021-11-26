أريدك كل عائلتي ومرفأ حنان لقلبي..

الرقم السري :

136013

فهل من شهم يعوضني عاطفة الأمومة التي تخالجني

كابت الكثير من المآسي التي جعلتني أتألم في الحياة، لكنني في كل مرة كنت أنهض من جديد وأواجهها بكل ثبات. إلا عاطفة الأمومة ضربتاني في مقتل واجتها بالصبر والرضا بما كتب لي الله. فانا سيدة عرفت أنني عقيم وأنني لن اسمع كلمة ماما أبدا، كانت صدمة حقيقية. لكن ما جعلني في قمة الذهول والضعف هو تخلى الرجل الذي ظننته سوف يحتويني وقام بتطليقي. عرفت حينها أنني لم أحسن الاختيار. وأن الله قادر على أن يجبر كسر قلبي ويعوضني بما فيه خيرا لي إن شاء الله. فاستجمعت قواي وقررت أن أبدأ من الصفر، وعولت أن يكون النجاح حليفي بإذنه عزّ وجلّ، فالعبرة بالخواتيم. أكملت دراستي العليا وتحصلت على شهادة جامعية ولأنني شعلة متقدة من الحنان، ولأنّ حلم الأمومة أبى مفارقتي. قررت أن أحاول الارتباط من جديد مع إنسان يفهمني ويقدر ظروفي، أرمل أو مطلق له من الأولاد من يكونون عزوتي وأكون لهم الصدر الحنون.

فلكل جاد يهمه الأمر أقول: أنا شابة في الـ39 من عمري، من ولاية تبسة، مطلقة بدون أولاد كما أسلفت الذكر. سيدة بيت من الطراز الرفيع، جميلة رشيقة، والكل يشهد لي بحس الأخلاق.

أتمنى أن يكون لي نصيب مع رجل جاد وأصيل، أريده من ولايات الشرق أو الوسط الجزائري. حبذا لو يكون مطلقا أو أرملا بأولاد أكون لهم نعم المؤنس والصدر الحنون. سنه يكون أقل من 55 سنة، يكون عاملا مستقرا.

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الرقم السري :

135887

خمسينيّ طيّب يريدها جميلة لتكون توأم روحه

أدرك أنه عليّ أن أهزم هاجس الخوف، فمن هم في مثل سني ينعمون بحياة الدفء والسكينة مع زوجاتهم وأبنائهم. وقد بات لزام عليّ أن أخرج من وحدتي وأعانق فيض السعادة مهما كان. أنا رجل عاصمي في الـ 53 من عمري، كما أنني من الرجال المطلقين بدون أولاد، موظف مستقر. أنا والحمد لله أمتلك كل سبل الحياة السعيدة والهنيئة، فأنا أمتلك بيتا جميلا وروحا أجمل تود أن تجدها لها رفيقا.

لست أريد المحال، فليس في قلبي سوى أن أجد إمرأة صادقة من العاصمة وضواحيها. شرطي أن تكون جميلة الجوهر قبل المظهر، سنها لا يتجاوز48سنة، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. كما أقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

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