أريده أربعيني أكمل معه المشوار وأعمر معه الدار

من سطيف العالي، تواصلت معنا عزباء لم يتجاوز سنها الأربعون ربيعا، وإرتأت أن يكون لها نصيب معنا في إعلان يمكنها من أن تلتقي برفيق درب يسكن إليها وتسكن إليه.

عزباء، ماكثة في البيت، ربة بيت ممتازة وذات أخلاق رفيعة، ترى أن إستقرارها سيضمن لها أن تكون كتلة متقدة من العطاء والتفاني والإخلاص مدى الحياة. أكثر ما يهم صاحبة إعلاننا الثاني أن يكون من سيطرق باب بيت أهلها طالبا يدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز45 سنة، أكثر ما يهمها أن يكمون موظفا مستقرا يضمن لها الحياة الكريمة، كما لا يهمها إن كان مطلقا أو أرملا بطفل واحد تعد بأن تكون له أما وسندا.

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الرقم السري : 135514