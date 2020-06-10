أريدو تعلن عن اطلاق تطبيق Dima Ooredoo

أعلن متعامل الهاتف النقال “أريدو” عن إطلاق خدمة ” ديما أريدو” الذي يمنح للزبون الفرصة لاختيار وتجديد وتحويل الحزمة التي تلبي احتياجاته بحرية.

ويعطي التطبيق للزبون تشكيل الرمز # 500* للولوج إلى لائحة الخيارات المتاحة في القائمة المصممة لهذا الغرض، أو زيارة صفحة choof.ooredoo.dz

من خلال عرضه في ندوة صحفية افتراضية ، أوضح شكيب أيت حمودة كيف يمكن لعرض Dima Ooredoo الجديد مواكبة للاتجاهات الحالية، من خلال الجمع بين التجربة الرقمية وتجربة الزبائن الحصرية، مع حزم انترنت التي تلبي احتياجات المستخدم والتطبيقات الرقمية الغنية بالمحتوى،

كما يتيح العرض منح المكافآت الكلاسيكية والأساسية من المكالمات والرسائل النصية القصيرة اضاف حسب شكيب آيت حمودة.

هذا النظام الكامل يضيف المتحدث يأخذ في الاعتبار جميع أنواع الاستخدام المعروضة للزبائن من خلال عرض Dima Ooredoo، حيث يقدم هذا العرض الجديد مجموعة من الباقات الشهرية واليومية التي تتناسب مع احتياجات الجميع.

و يمكن الحصول على Dima Ooredoo في الإصدار الأساسي مع 200 دج من التعبئة الأولية، أو مع رصيد Dima شهري مدرج، حسب اختيار الزبون.

يقدم هذا العرض الجديد مجموعة من 03 أرصدة جزافية شهرية استثنائية وجديدة تقدم لكل مستوى مزيجًا من التطبيقات الرقمية (الموسيقى / الأفلام) بالإضافة إلى المزايا المعتادة في الصوت والإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الابتكارات العظيمة التي ترافق Dima Ooredoo هو تقديم ANAZIK و ANAFLIX ، تطبيقات جزائرية مبتكرة 100٪ تضفي لمسة ثقافية وممتعة.

و أعلن عادل دراڤي، أنANAFLIX تروّج للتراث السينمائي الجزائري من خلال اقتراح إنتاجات مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.

أما بالنسبة ANAZIK ، فنحن نقدم مجموعة واسعة من القطع الموسيقية من جميع الآفاق الفنية.

الاشتراك في هذه التطبيقات معروض ومضمّن في حزم Dima Ooredoo الشهرية لمدة شهر واحد.

و مع الرصيد الجزافي ديما 1200يستفيد الزبون من 8 جيجا اوكتي من الإنترنت ومكالمات غير محدودة نحو Ooredoo و 100 دقيقة و120 رسالة نصية قصيرة لجميع الشبكات الوطنية، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في تطبيق ANAZIK للموسيقى كل هذه المزايا صالحة لمدة 30 يومًا.

مع الرصيد الجزافي ديما 2000: يستفيد الزبون من 30 جيجا اوكتي من الإنترنت، ومكالمات غير محدودة نحو Ooredoo ، و 300 دقيقة و 200 رسالة نصية قصيرة لجميع الشبكات الوطنية، بالإضافة إلى اشتراك مقدم في تطبيق أفلام ANAFLIX ، كل هذه المزايا صالحة لمدة 30 يومًا.

مع الرصيد الجزافي ديما 3500: يستفيد الزبون من 70 جيجا اوكتي من الإنترنت ومكالمات غير محدودة نحو Ooredoo و 700 دقيقة و 350 رسالة نصية قصيرة لجميع الشبكات الوطنية بالإضافة إلى اشتراك مجاني في تطبيقات ANAZIK و ANAFLIX ، كل هذه المزايا صالحة لمدة 30 يومًا.

يكون عرض ديما Ooredoos متوفرا على مستوى التراب الوطني من خلال شبكات مبيعات Ooredoo.

يعد هذا المؤتمر الافتراضي الذي نشطه شكيب آيت حمودة، نائب المدير لعرض القيمة التسويقية واد عادل دراڤي، نائب مدير المكلف بالرقمنة و الأجهزة المتصلة (IOT)، مبادرة من Ooredoo لتقديم منتجها الجديد غير المسبوق في السوق الجزائرية مع احترام التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19.