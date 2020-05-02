أريدو تهنئ الصحافيين الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير

تسجل أوريدو ، الشركة المواطنة، حضورها في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في الثالث ماي من كل سنة، وتتقدم بهذه المناسبة بأحر التهاني وأطيب التماني بالنجاح والازدهار الى جميع شركاء قطاع الاعلام الجزائري.

في رسالته للإعلاميين الجزائريين ، قال نائب المدير العام لـ Ooredoo، بسام الابراهيم:” أتقدم باسمي وباسم مؤسسةOoredoo، بأطيب التماني بالنجاح والتألق للصحفيين ومهنيي الإعلام الجزائري.

حيث يعد هذا اليوم العالمي، مناسبة للتذكير بالدور الهام الذي يلعبه الإعلام داخل المجتمع وللإشادة بمهنيتهم والتنويه بالمجهودات المبذولة في ضمان حق الإعلام للمواطنين… تجدد أوريدو التزامها في تعزيز شراكتها مع الاعلام الوطني على أسس الشفافية والمهنية واحترام أخلاقيات المهنة. ”

هذا و أطلقت Ooredooعدة مبادرات فريدة تجاه الصحفيين ومهنيي قطاع الاعلام. يتعلق الأمر بمسابقة نجمة الإعلام والنادي الصحفي حيث تم تنظيم ما يفوق ستين دورة تكوينية لفائدة مهنيي الإعلام تطرقت لمختلف المواضيع.