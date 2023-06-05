“أريدو” تحيي اليوم العالمي للبيئة

أحيت “أريدو” اليوم العالمي للبيئة المصادف ل 05 جوان من كل سنة.

وقد تم دعوة “أريد” في قبل المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام للمشاركة في اليوم الدراسي حول القضايا البيئية في الجزائر.

ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه خبراء في علم البيئة، إلى مناقشة مسألة البيئة في الجزائر وتعزيز الصحافة البيئية والعلمية.

على هامش هذا الحدث، نظمت المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام حفل توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين في الطبعة الأولى لمسابقة الصحافة البيئية “Green Planet” التي تكافئ أعمال طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام التي تطرقت إلى موضوع البيئة في الفئات الآتية: أفضل مقال، أفضل إنتاج فيديو، أفضل برنامج إذاعي وأفضل صورة صحفية.

خلال هذا الحدث الذي يشجع بروز الثقافة الخضراء في الجزائر، وزعت مؤسسة “اريدو” المُمثلة من قبل مدير الشؤون المؤسساتية، رمضان جزايري، هدايا على الطلبة المتفوقين وذلك عرفانا بجهودهم ومساهمتهم في مجال البيئة.

للتذكير، تألقت “اريدو” خلال السنوات الأخيرة بسياستها للمسؤولية المجتمعية، والتي تجسدت من خلال عدة عمليات في مجال الحفاظ على البيئة. يتعلق الأمر بعمليات التشجير في المناطق المتضررة من حرائق الغابات بولايتي عين الدفلى وخنشلة، وعمليات تنظيف الشواطئ (مستغانم) و الغابات ( باينام) و كذا عملية جمع الاغطية البلاستيكية.

من خلال مرافقتها لهذا الملتقى البيئي، تؤكد “أريد” مرة أخرى عن بُعدها كمؤسسة ملتزمة في كل مبادرة تهدف إلى حماية النظام البيئي في الجزائر.