“أريدُ”والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”تُحييان يوم العلم

تحيي “أريدُ” يوم العلم الذي يُحتفل به في 16 أفريل من كل سنة، تخليدا لذكرى العلاّمة عبد الحميد بن باديس. للعلم ولعلماء المجتمع الجزائري.

تعدُّ هذه المحطة فرصة لتسليط الضوء على أهمية التربية، المعرفة والتعلُّم، وللتذكير بالعمليات العديدة التي نظّمتها”أريدُ”. والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” في إطار شراكتهما الاستراتيجية. لمكافحة الأمية في الجزائر، والتي تجسدت من خلال توفير المعدات التعليمية والتكنولوجية. لمختلف مراكز محو الأمية، التكوين وإدماج المرأة”عفيف”. زيادة على تأسيس “جائزة أريدُ لمحو الأمية” التي بلغت اليوم طبعتها الخامسة.

وصرح المدير العام بالإنابة لـ “أريدُ”، روني طعمه: “الاحتفال بيوم العلم هي مناسبة مواتية لـ أريدُ. قصد ترقيةالمعرفة والتعليم وفرصة لتأكيد التزامها المجتمعي تجاه جمعية “إقرأ”. التي تحارب يوميا ضد الأميّة في الجزائر. ستواصل أريدُ في تعزيز مسؤوليتها من خلال وضع خبرتها ووسائل اتصال حديثة تتلائم مع عصر الرّقمنة. تحت تصرف المتعلمين وبتشجيع المبادرات الرامية لتعزيز المعرفة والتعليم.”

وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”، حسين خلّيد “لطالما عملت جمعية اقرأ في مجال محو الأمية بمختلف أشكالها داخل المجتمع. وعلى ترقية التعليم لاسيما لفائدة نساء المناطق النائية. لضمان اندماج اجتماعي ومهني أفضل. أود أن أتقدم بتشكراتي لشريكنا “أريدُ” الذي يُثبت في كل مرة دعمه اللامشروط لمشاريعنا وأعمالنا. منذ أزيد من 15 عاما من التعاون المثمر”.

منذ 2006، انضمت”أريدُ”إلى مشاريع جمعية “اقرأ” لنشر المعرفة ومكافحة آفة الأميّة. وقد تجسدت هذه الشراكة الاستراتيجية في العديد من المشاريع. خاصةً عبر مساهمتها المالية في توفير المعدات التعليميّة والتكنولوجيّة. لمراكز محو الأمية،تكوين وإدماج المرأة في الخروب (قسنطينة) تماسين(ورقلة). أولاد يحيى خدروش(جيجل) تيزي وزو، عين بسام (بويرة). وكذا مركز بشار الذي تم تدشينه شهر جانفي الفارط.

كما أطلقت”أريدُ” وجمعية “إقرأ” عام 2013 “جائزة أريدُ لمحو الأمية التي تكافئ الأفراد والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، العامة أو الخاصة. التي ساهمت بشكل كبير في جهود مكافحة الأمية في الجزائر.

كما تؤكد هذه الشراكة عن ارادة “أريدُ” في مكافحة الأمية ودعمها الثابت للمبادرات التي من شأنها ترقية المعرفة والتعليم.