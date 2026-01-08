أريدُ الجزائرتفتح عصر جديد للإتصالات مع الجيل الخامس

تُدَشِنOoredoo الجزائر فصلاً جديدا في عالم الاتصالات في الجزائر من خلال إطلاق خدماتهاللجيل الخامس5G. وذلك خلال حفل أقيم مساء يوم الأربعاء 07 جانفي 2026 بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف الأولمبي بالجزائر العاصمة.

تحت شعار الابتكار والحداثة، جرت مراسم هذا الحفل بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي. سفير دولة قطر لدى الجزائر عبدالعزيز علي النعمة،والمدير التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo، أحمد النعمة، وكذا إطارات Ooredoo الجزائر في مُقدمتهم المدير العام. روني طعمه، بالإضافة إلى شركاء المؤسسة.

يمثل إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس لـOoredoo الجزائر، دخول خدمات تكنولوجية جديدة، مُصممة لاستشرافتوجهات السوق الجزائرية. وتلبية المتطلباتالمتزايدةللزبائن، ومواكبة التطورات السريعة للاستخدامات الرقمية. وذلك من خلال تقديم حلول اتصال ذات جودة عالمية وبنظرة مستقبلية.

تهدف هذه الديناميكيةالى إثراء باقة عروض الإنترنت الخاصة بمؤسسةOoredoo، والتي تشمل أيضًا حلولًا مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية. كالألعاب السحابية والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل RED CORE. وهو مساعد رقمي مصمم لتحقيق أقصى قدر من الأداء والكفاءة، بالإضافة إلى ORED. وهي منصة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتعزيز وتعميم الإبداع الرقمي.

من خلال عروضها التجاريةللجيل الخامس، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، تطمح Ooredoo الجزائر إلى دعم الابتكار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة 4.0. الصحة الرقمية، التعليم المتصل. الخدمات الرقمية المتقدمة، فضلاً عن تطوير المدن والقرى الذكية.

وعلاوة عن الإطلاق التجاري المُرتقب. تميز الحدث بتنظيم جلسة نقاشمتخصصة، جمعت خبراء معروفين على الساحة الرقمية. لمناقشة الآفاق والفرص التي توفرها تقنية الجيل الخامس في مختلف المجالات. كما شهد الحدثتنظيم خمسةأجنحة تجريبية. ارتكزت حول شعار «Born for 5G». لاكتشاف التطبيقات الملموسة لخدمات الجيل الخامس لـOoredooفي الاستخدامات اليومية.

وفي كلمته بالمناسبة، صرح المدير العام لـOoredooالجزائر، روني طعمه: “نحن فخورون جداً بتخَطينا اليوم لمرحلة حاسمة من خلال الانتقالإل ىالتنفيذالفعلي بإطلاقنا التجاري لخدمات الجيل الخامس، وفاءًا لوعودنا اتجاه زبائننا وشركائنا. اليوم، لم تعد Ooredoo الجزائر تكتفي بالتحضير للمستقبل: بل تبنيه. بعد شهور من التحضيرات والاستعدادات والاستثمارات الاستراتيجية والتجارب التقنية الدقيقة، أصبحت تكنولوجيا الجيل الخامس حقيقة ملموسة ومُتاحة للاستغلال.

واضاف “صُممت عروضنا لتلبية متطلبات سوق يشهد تحولات مستمرة، حيث تجمع بين الأداء والمرونة والإمتياز التكنولوجي وذلك وفقاً للمعايير الدولية. يُعتبر إطلاقنا هذا،تجسيدًا لرؤيتنا من أجل جزائر رقمية، متصلة ومبتكرة. Ooredoo الجزائر عازمة كليا على مرافقة المواطنين والشركات والمؤسسات في هذا العصر التكنولوجي الجديد، لتصبح تكنولوجية الجيل الخامس رافعة حقيقية للتقدم والشمول وتحقيق قيمة مضافة.”

وبذلك، تؤكد Ooredoo الجزائر تصميمها على الاستثمار المستدام في تقنيات المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للبلاد، ولعب دور محوري في بناء مستقبل متصل، ذكي وشامل لكافة الجزائريين.