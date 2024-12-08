أريدُ الراعي الذهبي لمسابقة InnovPostHACKATHON

دعمت مؤسسة “Ooredoo” بصفتها الراعي الذهبي للنسخة الأولى من مسابقة “البرمجان إينوف بوست” لبريد الجزائر InnovPostHACKATHON_Algérie Poste”. الذي أُقيم حفل توزيع الجوائز الخاص به في 7 ديسمبر 2024 بمركز المؤتمرات الدولي (CIC) في الجزائر العاصمة. تحت شعار: “نحو بريد متصل ومبتكر”.

هذا الحدث الذي نظمته مؤسسة بريد الجزائر، يهدف ليكون منصة وواجهة للتميز لإبراز الأفكار المبتكرة لدى المواهب الشابة، الشركات الناشئة والخبراء في المجال التكنولوجي. من أجل التعاون وتبادل الأفكار حول حلول مبتكرة تهدف إلى تحديث الخدمات البريدية في الجزائر.

شهدت نسخة هذا العام من “InnovPost HACKATHON_Algérie Poste”مشاركة ما لا يقل عن 1484طالبًا و183 شركة ناشئة (موزعين في فرق تضم 3 إلى 5 أعضاء). واختتمت الفعالية بتتويج16 فريقًا تم تصنيفهم وفقًا لستة مواضيع مخصصة للطلبة والشركات الناشئة.

يمثل هذا البرمجان مبادرةً ذات رؤية تهدف إلى تحفيز الإبداع والتعاون من أجل بناء حلول عملية تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع بريدي يشهد تحولات جوهرية. وتفخر “Ooredoo” بأن تكون شريكًا في هذه الديناميكية، انسجامًا مع مهمتها للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للجزائر.