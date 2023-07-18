“أريدُ” الراعي الرسمي للنسخة الأولى لصُنّاع المحتوى الرقمي «Digital Creator Awards»

رافقت “أريدُ” النسخة الأولى لـ “Digital Creator Awards” خلال حفل تسليم الجوائز لصناع المحتوى الجزائريين. الذي نُظّم سهرة الإثنين 17 جويلية 2023 في فندق الشيراطون بالجزائر العاصمة.

تميز هذا الحدث، الذي جمع أزيد من 800 ضيف، بحضور ممثلي “أريدُ”. ووجوه بارزة من عالم الرقمنة وشبكات التواصل الاجتماعي. وكذا مُؤثرين دوليين أخرىن من صُنّاع المحتوى الرقمي.

خلال هذا الحفل الذي نظمته «IncubMe»، تمت مكافأة اثنتي عشرة صانع محتوى رقمي في الجزائر. وذلك تقديرا لمساهمتهم الكبيرة في مختلف المجالات. على غرار السياحة والفن والأعمال الخيرية. والطبخ والرياضة وصُنّاع المحتوى التكنولوجي. ونمط الحياة والألعاب والصحة والتعليم والتكنولوجيا وكذا الفكاهة.

تجدر الإشارة أن مسابقة هذه الطبعة الأولى لـ «Digital Creator Awards»، التي اُطلقت من الـ 15 مارس إلى غاية 16 جويلية 2023، والتي مرّت بمراحل التصويت من قبل مُستعملي الانترنت، حققت نجاحا كبيرا حيث تم اختيار 700 متسابق من أصل 1300 صانع محتوى مشارك.

عند نهاية فترة تأهيل المشاركين، تم اختيار 12 صانع محتوى من قبل الجمهور. الذي صوّت في كل فئة وذلك عرفانا بنوعية المحتوى المُقترح وكذا بتأثيرهم داخل مجتمعاتهم.

تجدر الإشارة أن هذه المسابقة تندرج ضمن سياسة “أريدُ”. فيما يخص إثراء محتوى رقمي قائم على إبداع وابتكار كفاءات جزائرية.

يهدف التزام مؤسسة “أريدُ” في هذه الطبعة، الأولى من نوعها في إفريقيا. إلى تشجيع المواهب الجزائرية الشابة لتطوير العالم الرقمي. بأفكار مبتكرة، والمساهمة بذلك في تنويع المحتوى الجزائري.