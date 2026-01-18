أريدُ ترافق الكشافة الإسلامية الجزائرية في تنظيم دورتهالعادية السنوية التاسعة والثلاثون

رافقت مؤسسة Ooredoo الجزائر المجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية في تنظيم دورته العادية السنوية التاسعة والثلاثين، التي انعقدت يوم السبت 17 جانفي 2026، بالمركز الدولي للكشافة بسيدي فرج.

وشهد هذا الحدث الهام حضور كلٍّ من مصطفى حيداوي، وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، والسيد ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى جانب المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي. والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي. إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة Ooredoo، في دلالة واضحة على المكانة المرموقة التي يحظى بها الدور التاريخي والتربوي للحركة الكشفية في تنشئة الأجيال الصاعدة.

كما عرف الملتقى مشاركة واسعة لمئات الكشافة القادمين من مختلف ولايات الوطن، حيث التحقوا بأنشطة تكوينية. وتربوية ترسّخت من خلالها قيم المواطنة، وروح التضامن، والعمل التطوعي، وتنمية الذات.

وشكّلت هذه الدورة فضاءً رحبًا للحوار والتشاور حول أولويات العمل المستقبلي للحركة الكشفية، في إطار يجمع بين الاستمرارية والتحديث والانفتاح على التحديات الراهنة التي يفرضها الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

وجدير بالذكر أنّ الشراكة التي تجمع بين Ooredoo والكشافة الإسلامية الجزائرية أثمرت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المبادرات المواطِنة، من أبرزها عملية “كسّر صيامك” خلال شهر رمضان سنة 2019، وحملات التحسيس والوقاية من جائحة كوفيد-19 سنة 2020، إلى جانب المبادرات التضامنية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات خلال سنتي 2021 و2022، فضلًا عن تنظيم عملية توزيع المحافظ واللوازم المدرسية لفائدة الأطفال المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026.

ومن خلال هذه المرافقة، تؤكد Ooredoo الجزائر عزمها على مواصلة دورها كفاعل مجتمعي ملتزم، إلى جانب مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مساهمةً بفعالية في بناء شباب واعٍ ومسؤول، متشبّع بالقيم الإيجابية، وحامل لطموحات الجزائر المستقبلية.