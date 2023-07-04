“أريدُ” تشارك الجامعات احتفالات تخرج الطلبة

ترافق “اريد” جامعة الجزائر 1 والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، خلال الاحتفالات التي تم تنظيمها اليوم لثلاثاء 04 جويلية 2023 على شرف الطلبة المتفوقين في دفعاتهم وفي مختلف التخصصات.

شاركت “اريد” في حفل تخرج الدفعات لجامعة الجزائر 1، حيث كرمت خلالها الطلاب الأوائل في مختلف التخصصات التقنية والعلمية على غرار الرياضيات الإعلام الآلي والهندسة المعمارية.

تميزت الاحتفالية الأولى لتسليم الجوائز بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ونسرين كريم المديرة التنفيذية للموارد البشرية لـ “اريد”.

من جهة أخرى رافقت “اريد” ممثلةً رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام في حفل تسليم الجوائز لطلبة الماستر المتفوقين والأوائل في دفعتهم خلال السنة الجامعية 2022/2023 كما كافأت بهاذه المناسبة أساتذة المدرسة الذين تمت ترقيتهم لرتبة بروفيسور وكرمت الأساتذة المتقاعدين.

وبهذه المناسبة صرح المدير العام بالنيابة لمؤسسة “اريد” روني طعمه꞉ “تفتخر “اريد” بمكافأة الطلاب الجزائريين الذين تميزوا في دراستهم. أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الطلاب من مختلف الدفعات الذين حققوا مسار أكاديمي استثنائي خلال السنة الجامعية 2022/2023. بصفتها مؤسسة موجهة نحو الرقمنة، تؤكد “اريد”عن التزامها بدعم ومرافقة الجامعة الجزائرية من خلال وضع تجربتها وخبرتها التكنولوجية لفائدة الطلاب الجزائريين المتميزين من أجل تشجيعهم على إبراز مهاراتهم في مختلف التخصصات.”