أريدُ تشارك في معرض SECURA North Africa 2025

ستشارك Ooredoo الجزائر في الطبعة السابعة من معرض SECURA North Africa، المنظم بالتشارك مع معرض SINAA Expo Industries، وذلك من 02 إلى 04 ديسمبر 2025بقصر المعارض الصنوبر البحري (SAFEX)بالجزائر العاصمة.

ويعد هذا المعرض حدثاً مخصصاً لمجالات الأمن الصناعي والتجاري، والسلامة المهنية، ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى حلول الطوارئ. ومن المتوقع أن تستقطب طبعة هذا العام أكثر من 5000زائر، وأن تجمع جميع المهنيين الأساسيين في مجال الأمن. من صناعيين، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء في الأمن السيبراني. ومزودي حلول السلامة، إضافة إلى مختصي الوقاية من المخاطر ومتدخلي الطوارئ.

وستسجّل هذه المشاركة الحضور الثالث على التوالي لـOoredoo، وذلك عبر جناح Ooredoo Business، الذي سيُعرض من خلاله مجموعة من الحلول والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الأمن. بما في ذلك عروض الربط الثابت والمتنقل، وحلول المراقبة والتحكم في البنى التحتية، وحلول الأمن السيبراني الملائمة للبيئات الحساسة. فضلاً عن خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الهادفة إلى تحسين الأداء وضمان استمرارية النشاط.

ومن خلال هذه المشاركة، تجدد Ooredoo التزامها الثابت بدعم الشركات المحلية في مسار تحديث منظوماتها الأمنية، وتعزيز مرونتها التشغيلية. ومرافقة رقمنة القطاعات الاستراتيجية في البلاد.