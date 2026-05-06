“أريدُ” تطلق POP Ooredoo وتوحد عروضها التجارية

أعلنت Ooredoo الجزائر عن إطلاق هوية جديدة لعروضها التجارية تحت تسمية “POP Ooredoo”، في خطوة تهدف إلى توحيد باقاتها السابقة Switch La و+Dima** ضمن. عرض موحد أكثر بساطة ووضوحًا للزبائن.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المتعامل الرامية إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى خدماته، خاصة مع تزايد الطلب على الإنترنت والتطبيقات الرقمية، حيث تم تصميم هذه الباقة الجديدة لتلبية احتياجات مختلف فئات الزبائن، مع الحفاظ على المزايا التي ساهمت في نجاح العروض السابقة.

عروض متنوعة حسب احتياجات الزبائن

تضم باقة “POP Ooredoo” عدة خيارات تتيح للزبائن اختيار العرض الأنسب لهم:

POP 1500: يوفر 50 جيغابايت إنترنت، 1500 دج رصيد، مكالمات غير محدودة نحو Ooredoo، و10 دقائق نحو الخارج.

POP 2000: يشمل 80 جيغابايت إنترنت، منها 20 جيغابايت للتجوال في تونس، مكالمات غير محدودة نحو جميع الشبكات، إضافة إلى استخدام مجاني لتطبيقات فيسبوك وAnazik وAnaflix.

POP 2500: يقدم 120 جيغابايت إنترنت، 2500 دج رصيد، مكالمات غير محدودة نحو Ooredoo، و30 دقيقة نحو الخارج.

POP 4000: يتيح 300 جيغابايت إنترنت، 4000 دج رصيد، مكالمات غير محدودة نحو Ooredoo، و50 دقيقة نحو الخارج.

التزام متواصل بالابتكار

وأكدت Ooredoo الجزائر من خلال هذه الخطوة حرصها على تقديم عروض مبتكرة ومتكاملة، تجمع بين سهولة الاستخدام وتنوع الخدمات، بما يتماشى مع تطور أنماط الاستهلاك الرقمي في الجزائر ويعزز تجربة الزبائن في مجال الاتصالات والإنترنت.