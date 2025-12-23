أريدُ تعلن: اضطرابات طفيفة في الشبكة

أعلن متعامل الهاتف النقال “أريدُ”، ooredoo، أن مصالحها تعمل على توسيع قدرات الشبكة المركزية core network.

واوضحت “أريدُ”، أن هذه الأشغال التقنية، ستتسبب في اضطرابات طفيفة في الشبكة.

وجاء في بيان الشركة “زبائننا الكرام، نحن نعمل جاهدين على توسيع قدرات الشبكة المركزية Core Network” ، و قد تؤدي بعض التعديلات المؤقتة إلى اضطرابات طفيفة في الشبكة. وذلك إلى حين ضمان عودة سريعة لجودة شبكة مثالية . وفي هذا الصدد، نعتذر على الإزعاج ونشكركم على ثقتكم وعلى وفائكم”.