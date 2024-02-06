“أريدُ” تعلن مرافقتها نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة

أعلنت مؤسسة “أريدُ”. عن التوقيع الرسمي لعقد رعاية. مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة. ذكور وإناث، استمراراً لاستراتيجيتها في الرعاية الرياضية.

وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة. من قبل المدير العام لمؤسسة “أريدُ”. السيد روني طعمه. والسيد صادق بودحوش. رئيس نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة. خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء. ببجاية. بحضور إطارات مؤسسة “أريدُ”. وكذلك مسيري نادي مشعل بلدية بجاية.

تندرج هذه الشراكة. في إطار استراتيجية الرعاية الرياضية. التي كشفت عنها مؤخرا مؤسسة “أريدُ”. حول مرافقة العديد من الشركاء الرياضيين. من بينهم نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة في فرعيه ذكور، وإناث.

بمناسبة هذا التوقيع. صرح المدير العام لمؤسسة “أريدُ”. السيد روني طعمه: “نحن جد فخورون بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة. النادي الكبير والمدرسة العريقة لكرة الطائرة في ولاية بجاية. والذي قدم رياضيين موهوبين للمنتخب الوطني الجزائري. باسمي الخاص وباسم كافة عمال “أريدُ”. نتشرف بالترحيب بهذا النادي البارز لمنطقة الصومام ضمن عائلة “أريدُ” متمنين له كل النجاح والتألق”.

من جانبه. صرح رئيس نادي مشعل بلدية بجاية للكرة الطائرة. السيد صادق بودحوش: “إنه لشرف كبير أن نبرم هذه العلاقة الجديدة مع شريك من قيمة “أريدُ”. نزداد فخرًا بالاستفادة من دعم الشريك الوفي للرياضة الجزائرية. والذي نتقاسم معه رؤية مشتركة. آمل أن نتمكن من خلال هذه الشراكة الجديدة أن نصل سويًا إلى أعلى مصافات الرياضة الوطنية”.

يذكر أن “أريدُ” نظمت في 15 جانفي المنصرم. مؤتمرًا صحفيًا. كشفت من خلاله المؤسسة عن استراتيجيتها الجديدة للرعاية الرياضية التي تشمل 20 شريكا رياضيا (أندية، واتحادية وجمعيات رياضية). في مختلف التخصصات الرياضية. ومن مختلف مستويات المنافسة. والتي تمثل العديد من مناطق الوطن.

هذه الاستراتيجية الجديدة لـ”أريدُ”. موجهة أيضًا نحو الفئة النسوية في بعض الرياضات (كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة). وللفئات الصغرى. مرورًا بالبطولات الجهوية. ما بين الرابطات. وبطولة القسم الثاني هواة. وكذا بطولة القسم الأوّل للمحترفين.

من خلال إبرامها لعقد الرعاية مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة، تجدد “أريدُ” التزامها في ترقية الرياضة في الجزائر.