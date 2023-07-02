“أريدُ” تقاسم فرحة “عيد الأضحى” مع اليتامى

نظمت “أريدُ” بالشراكة مع الهيئة الوطنية لتعزيز وتطوير الصحة والبحث (FOREM)، عملية تضامنية لفائدة العائلات المعوزةوالأطفال اليتامى.

حيث قدمت “أريدُ”هبة مالية للهيئة الوطنية لتعزيز الصحة وتطوير البحث العلمي (FOREM). لاقتناء اضاحي العيد لصالح العائلات المحتاجة والأطفال اليتامى. لكي يتسنى لهم من آداءالأضحية وعيش فرحة العيد.

في أجواء عائلية، قاسمت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة،السيدة مريم شرفي،ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الدكتورة ابتسام حملاوي. ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREM)، البروفسور مصطفى خياطي، وممثلين عن مؤسسة “أريدُ”. وعلى رأسهم السيد رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في اليوم الثالث من العيد، وجبة غذاء مع الأطفال اليتامى والمحتاجين فيالمركز البسيكولوجي “الحاج محمد حجاج” المتواجد في بن طلحة بولاية الجزائر العاصمة.

تجدر الإشارة أن”أريدُ” نظمت خلال السنتين الفارطتين، وبالتعاون مع جمعية أمل الجزائر، عمليات تضامنية خلال عيد الأضحى المبارك، من خلال منح مساعدات مالية لاقتناء اضاحي العيد لفائدة العائلات المعوزة.

وفاءًا لبُعدها كمؤسسة مواطنة بامتياز، تؤكد”أريدُ” من خلال هذا العملية الخيرية، عن ارادتها في احياء مختلف الأعياد إلى جانب العائلات الجزائرية.