“أريدُ” تقدم آخر عروضها وحلولها التكنولوجية للزوار في معرض الجزائر الدولي

تواصل “أريدُ” الجزائر تسجيل حضورها في التظاهرات الإقتصادية الوطنية الهامة وتشارك في الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي الذي تجري فعالياته من 20 إلى غاية 25 جوان 2023 بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

يجمع هذا الحدث الإقتصادي الهام، الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بين الفاعلين الإقتصاديين الجزائريين والأجانب. يمثلون مختلف القطاعات، للترويج لمنتجاتهم وابتكاراتهم التكنولوجية.

تشارك “اريد” في هذه الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي من خلال فضاء. أين تقوم فرق المبيعات بتقديم للعارضين ولزوار المعرض آخر العروض والحلول التكنولوجية للمؤسسة.

من خلال مشاركتها في هذا التظاهرة الاقتصادية، تؤكد “أريدُ” عن مكانتها كمتعامل إقتصادي هام في السوق الجزائرية. وتؤكد عن التزامها على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تستجيب لمتطلبات زبائنها.