“أريدُ” تقدم عروضها وخدماتها لمهنيي الصحة

تشارك “أريدُ”، المؤسسة التكنولوجية، في الطبعة الـثانية للمعرض الدولي للصيدلة. (ALPHARMA) الذي تجرى فعالياته من 21 إلى 24 جوان 2023 بفندق الشيراطون بعنابة.

يُعد هذا الحدث الاقتصادي الصيدلاني، الذي وضع هذه السنة تحت عنوان “تأثير الإصلاحات الاستراتيجية على الصناعة الصيدلانية. بالنسبة للصيادلة والفاعلين في القطاع الطبي قطبًا رئيسيًا. للاستفادة من برنامج علمي واسع ومتنوع. وفرصة للتبادل والاطلاع على المستجدات المتعلقة بالقطاع الصيدلاني في الجزائر.

تشارك “أريدُ” في هذه الطبعة الـثانية للمعرض الدولي للصيدلة. بفضاء أين يقوم تجاريو مديرية “أريدُ للمؤسسات”. بالإجابة عن مختلف تساؤلات الزوار المهنيين وتقديم مختلف الحلول والعروض التي تستجيب لاحتياجاتهم.

من خلال حضورها في هذا الموعد الهام المخصص للصحة في الجزائر. تؤكد “أريدُ” عن التزامها على مرافقة المهنيين. من جميع قطاعات النشاطات بعروض وحلول مبتكرة تتطابق مع احتياجاتهم.