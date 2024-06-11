“أريدُ” تُطلق برنامج “توحد فوت”

أطلقت اليوم الثلاثاء، شركة متعامل الهاتف النقال “أريدُ”، بصفتها مؤسسة مواطنة ملتزمة تجاه المجتمع، برنامج “توحد فوت” للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

وجاءت خرجة “أريدُ” في إطار دعمها لأكاديمية “فوتبالتشالنج أكاديمي” FCA، حيث تم إطلاق برنامج “توحد فوت” بسطاوالي بالعاصمة.

ويهدف هذا البرنامج، إلى ترقية إدماج الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال تعزيز تنمية مهاراتهم الاجتماعية عبر الرياضات الجماعية. خاصة كرة القدم، ورفع مستوى الوعي بين الناس حول الاحتياجات والتحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال.

وذلك، بأساليب تدريب وتعليم كرة القدم تتكيف مع الدرجات المختلفة من التوحد لكل طفل، تحت إشراف مدربين متخصّصين وأطباء نفسانيين بالتعاون الوثيق مع الأطفال. وبالتالي تحقيق اندماج أفضل للأطفال المصابين بالتوحد والمشاركة الفعالة في تنميتهم من خلال الرياضة.

روني طعمه: “يمكننا جميعا تحسين جودة حياة أطفال التوحد”

أكد صرح المدير العام لـ “أريدُ” روني طعمه، على هامش إطلاق برنامج “توحد فوت” بأن مؤسسة “أريدُ” تفتخر بدعم أكاديمية “فوتبالتشالنج أكاديمي”.

مبرزا بأن هذه المبادرة، ستسمح للأطفال المصابين بالتوحد المشاركة في الأنشطة الرياضية الجماعية، وتطوير مهاراتهم بطريقة ممتعة ومحفزة.

وختم ذات المتحدث: “يمكننا جميعًا المساهمة في تحسين جودة حياتهم (يقصد أطفال التوحد).