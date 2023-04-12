أريدُ وبلدية أولاد فايت يتضامنان مع العائلات المعوزة

جسّدت كل من “أريدُ” والمجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت عملية تضامنية لفائدة العائلات المعوزة لبلدية أولاد فايت.

وتمت العملية، بحضور مدير الشؤون المؤسساتية لـ”أريدُ”، رمضان جزايري، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت، حليم فرّاج.

وفي إطار تنفيذ برنامجها الخيري خلال شهر رمضان المبارك، قدّمت “أريدُ” هبة مالية لاقتناء قسائم شرائية. وتوزيعها على بعض العائلات المحتاجة التي تمّ احصائها من قبل المصالح المختص لبلدية أولاد فايت.

مساهمة أريدُ المالية لاقتناء القسائم الشرائية هي عملية تضامنية وخيرية تجاه بعض العائلات المعوزة لبلدية أولاد فايت. من أجل السماح لها من اقتناء المواد الأساسية خلال هذا الشهر الفضيل.

تجدر الإشارة أنه طيلة شهر رمضان الفضيل، انضمت “أريدُ” إلى جانب شركائها من المجتمع المدني لتجسيد عمليات تضامنية وخيرية لفائدة العائلات المعوزة.

ويتعلق الأمر بتوزيع طرود غذائية لفائدة العائلات المحتاجة عبر العديد من ولايات الوطن وذلك بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري والجمعية الوطنيةللعمل التطوعي.