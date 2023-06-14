“أريدُ” وجمعية “وين نلقى” تزوران مرضى مستشفى خميس مليانة

نظمت”أريدُ” اليوم الأربعاء، بالشراكة مع جمعية مساعدة المرضى “وين نلقى”، عملية توزيع هدايا على المرضى المتواجدين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لخميس مليانة بولاية عين الدفلى.

تهدف هذه العملية التضامنية، التي تندرج ضمن تكملة الشراكة مع جمعية “وين نلقى”، إلى توفير جو من الراحة وبعث الفرحة في قلوب المرضى بمستشفى خميس مليانة وذلك من خلال توزيع هدايا.

وتتضمن الهدايا الموزعة مستلزمات أساسية على غرار مواد التطهير ومناشف الحمام.

وتنقل ممثلو مؤسسة “أريدُ”، على رأسهم رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، وكذا مُمثلو مكتب جمعية “وين نلقى” بعين الدفلى إلى مستشفى خميس مليانة لتسليم الهدايا للمرضى، حيث اغتنموا هذه الفرصة لتبادل أطراف الحديث معهم ومقاسمتهم أوقات متميزة.

من جهة أخرى، قامت مؤسسة “أٍريدُ” بالشراكة مع جمعية “وين نلقى” بنفس المستشفى بإعادة تجهيز فضاء للترفيه مخصص للأطفال وذلك بمصلحة طب الأطفال، تضم قاعة للألعاب ومكتبة، وذلك لخلق أجواء تسودها البهجة للأطفال المرضى.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية التضامنية هي تكملة للمبادرات التي أطلقتها “أريد” لفائدة هذه الشريحة من المجتمع. حيث قامت خلال السنة الماضية، وبالشراكة مع جمعية “وين نلقى” بالتبرع بمختلف المعدات المخصصة لدور العجزة بسيدي موسى وباب الزوار، والتي تتضمن أساسا معدات طبية وشبه الطبية وشبه الصيدلانية والأثاث وأفرشة وأجهزة سمعية بصرية.

وبالتزامها بالقضايا النبيلة داخل المجتمع الجزائري، تؤكد مؤسسة “أريدُ” من خلال مختلف مبادراتها الخيرية والتضامنية عن بعدها كمؤسسة مواطنة بامتياز.