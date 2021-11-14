أريد أن أتخلص من عقدة الخجل.. فهي سبب عزلتي عن البشر

أريد أن أتخلص من عقدة الخجل

أنا شاب في الـ20 سنة، أعاني من عقدة الخجل حيث لا أستطيع أن أبوح لغيري بما يؤلمني، مشكلتي هي عدم القدرة على الاندماج مع الناس لأن ميولي ليس مثل ميولهم.

لهذا لا أجلس إليهم كثيرا فعادة أجد حديثهم ممل، وأحيانا لا يكون لي المعلومات التي أشارك بها في الحديث، ناهيك عن تعاطيهم للممنوعات، وأنا لا أريد الانحراف.

والآن أعيش وحيداً لا أستطيع إنشاء صداقات، ولا أجيد الدخول والاندماج مع الناس وإذا أحد مازحني يضطرب لساني لا أستطيع رد الاعتبار لنفسي إن تعرضت للإهانة.

الجواب:

إن التشخيص البسيط لحالتك هو أنك تعاني من الرهاب الاجتماعي، الذي يمكن إرجاع أسبابه إلى طبيعة تنشئتك، أو لتجارب غير موفقة مررت بها، ولو أنك لم تذكر أهم تفصيل في المسألة، فأنت لم توضح إن كنت تعمل أو تدرس؟

إن أكثر شيء احترمته فيك هو تركك للمعصية، فاستمر على هذه الاستقامة، أما حالة الارتباك والتوتر التي تصيبك مع الغير والتي تجعلك تتفادى مخالطة الناس فيمكنك التخلص منها باكتساب الثقة في النفس.

عليك بتنمية مهاراتك في الاتصال أولا، وهذا لا يأتي بالتراجع وتجنب الناس، بل بالاحتكاك بهم ، ولا أقصد هنا الأشخاص المنحرفين، واعلم أن الجميع يعاني من نقص ما في حياته،لكن هذا النقص غيرك واجهه، وأنت تهربت منه، فحين لا نتعرف على سلبياتنا لا يمكننا تصحيحها،

أعلم أن البداية ستكون صعبا نوعا ما، لكن مع الوقت سترى كيف أن الأمور سوف تتغير وتصبح شخصا آخر ناجح.

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