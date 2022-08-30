الرقم السري :

138157

أريد أن أحظى بزوج صادق يحول أحلامي البسيطة إلى واقع

حاجتي أن أحظى بالإستقرار ملحة، فأنا ومهما بلغت من الجمال والكمال لا يمكنني إلا أن أكون محضية بدفء رجل حنون. يمنحني الحبّ ويزودني بثقة كبيرة في نفسي تزيد من عنفواني وتأجج روح المسؤولية لديّ. قررت ومن دون أي مقدمات أن أطرق أبواب الأثير وأنا لا أربو سوى الحلال وراحة البال.

أنا شابة من ولاية البليدة، مضى من عمري 43 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. كما لم يسبق لي الزواج وأنا أحيا بين كنف إخوتي بعد وفاة والداي. طيبة وحنونة، جميلة الأخلاق بشهادة كل من يعرفني.

لا شرط لي سوى أن يكون من سأجتمع به تحت سقف الحلال من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنّه لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا بدون أولاد، كما أتمنى لو أنه يكون أرملا بأولاد أتعهّد على رعايتهم وحبهم ومنحهم الدفء والحب ومن أن أغدق عليهم بالاحتواء. شرط العمل المستقر والسكن الخاص من أهم ما أتمنى وجوده لدى الشريك. حتى أرسم من خلالهما معالم السعادة في حياة من سأختاره حليلا.

الرقم السري :

138158

هل من تقي أكمل معه المشوار على سنة خير البرية؟

جميلة هي أحلامنا لما نراها تتجسّد على أرض الواقع. وأجمل هو واقعنا لما يجمعنا بمن أجدر بقلوبنا وأفئدتنا حتى نبني معهم معالم السعادة والحنوّ. كبير الأمل في قلبي بالرغم من عديد الإنكسارات التي ألمت به. وأنا أقف اليوم موقف المتأمل في أمنياتي فتجدني لازلت أبحث دائما عن الإستقرار.

في الـ46 من عمري، أتمنى من الله القدير أن ييسر لي أمري حتى أجد صدرا حنونا يحتوي أهاتي. وبكل روح مفعمة باليقين أدرك أنني سأحقق مرادي لا محالة .صحيح أنه لم يسبق لي الزواج. إلا أنني أعي قيمة الرجل ودوره في بعث الاستقرار في حياة الأنثى، ماكثة في البيت أمارس شؤونه باحترافية وامتياز. كما أنني أبدو أقل من سني بكثير.

أتمنى أن أقضي ما بقي لي من عمر في رحاب الحلال إلى جانب رجل طيب حنون، صادق الوعد بالوفاء. رجل أفضله من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 55 سنة، كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. إنسان يعي مسؤولياته ويقدر المرأة ويحترمها ويدرك أنه ومعها سيبلغ منتهى أمله في الحياة السعيدة .

الرقم السري :

138159

خمسيني يهديني عمره فأكون له السند والمعين

خطواتها كانت على رحب الصبر والإجتهاد إلى أن حققت ما تريده من طموح وهو أن تكون إطارا في قطاع الصحة. دوّنت بالإجتهاد اسمها أحبها الجميع، وهي تريد أن تمنح حبها وعنفوانها لمن يصونها و يقدرها. إنسانة طيبة حنون أرادت الحلال فإتّصلت بنا ووثقت فينا وحملتنا مسؤولية أن نجد لها نصيبا ترتقي معه.

عاصمية في ال39من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان. كما تبتغي تحصيل الحلال مع إنسان طيب وصادق، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز50سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطها لأن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص. وتعد أنها ستكون له السند والمعين.

الرقم السري :

138161

كن لها الأمل والسكينة لهذه الشلفية الرزينة

أحمد الله كثرا أنه منحني سبل ربط حبال الأمل مع حلمي. حلمي الذي أريد تجسيده وضحد كل الأفكار التي قد تمسّ بكياني ومن أنني لن أجد من سأتكأ عليه وقت الشدة. صحيح أنني في سني هذا لكنني لا محالة سأجد ضالتي وسأبني بيتي وأكون أسرة عمادها الحب والوفاء.

أتمنى أن أكمل دربي تحت لواء الحلال، وإلى جانب رجل صالح مقتدر. ولأعرفكم بنفسي أنا سيدة من الشلف في 52 من عمري، متقاعدة من مؤسسة وطنية، مطلقة بدون أولاد. مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، يتيمة الوالدين.

أتوق أكثر ما أتوق إليه لبناء أسرة قيّمة، إلى جانب رجل صادق يكون من أي ولاية من الوطن. سنه لا يتعدى 65 سنة، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق. يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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