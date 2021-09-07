أريد أن أحيا من جديد السعادة والعمر المديد

لن أبالغ إن قلت أن الوحدة تخنقني وتأسرني، كيف لا وقد توفيت من ظننت أنها ستكون رفيقة دربي طول العمر. أكيد أن مشيئة الله أكبر من أن نرفضها أو نقف أمامها موقف الممتعضين، إلا أنني كإنسان ضعيف أمام حزن يأكل قلبي ويعتصر فؤادي. فأنا في بداية المشوار تجدني كتائه مغلوب على أمره ليس لي سوى الصبر ومحاولة التشبث بأي بصيص أمل .

أنا رجل عاصمي في الـ 43 من عمري، أحيا وحيدا بعد أن إنتقلت رفيقة دربي إلى الرفيق الأعلى، موظف مستقر ولدي سكن خاص أريد أن ابعث فيه الحياة من جديد.

لا رغبة لي سوى أن يجمعني القدر بإنسانة تقية صالحة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز42سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ، حبذا لو تكون موظفة.

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