الرقم السري :

138177

أريد أن أختصر الطريق وأحلق على بساط الحلال..

لأن الحلال هو أحسن طريق لنيل راحة البال والسكينة التي ترجوها أي فتاة. ارتأيت أن أتواصل مع القائمين على مركز الأثير حتى أحقق مأربي. أنا شابة من ولاية بومرداس، أبلغ من العمر 38 سنة، موظفة مستقرة، جميلة ومحترمة، خمرية البشرة ومتوسطة القامة.

أتمنّى أن يرزقني الله زوجا صالحا، جادا ومسؤولا، يحترمني ويقدّرني، يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنه لا يتعدى 50 سنة، لا يهمني إن كان أعزب. كما أقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عاملا مستقرا، لديه سكن خاص.

الرقم السري :

138178

زوجا طيبا أكمل إلى جانبه حياتي.. أفي له وأهديه قلبي

منذ أن وعيت في هذه الحياة أدرك أنه ما للفتاة سوى رجلا صالحا يحتويها ويكون لها السند في الحلال. تمنيت أن أحظى بهذا وأعيش حياة آمنة، وهو ما جعلني أدق أبواب صفحتكم راجية من الله أن يسهل أمري. وأجد زوجا يكون رفيق دربي، أنا شابة من ولاية سطيف، في ربيعي الأربعين، عازبة لم يسبق لي الزواج. حرفية وبنت أصول، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

أحلم بالاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل يؤمن بي ويمنحني دفعا في الحياة. رجل يقدر المرأة يتخذني زوجة ورفيقة عمر، سنه يكون أقل من 50 سنة، كما أريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري. لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق او أعزب، شرطي أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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