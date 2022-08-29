أريد أن أكون فتاة مميزة وناجحة..

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي أنا فتاة في الـ25 من عمري. عشت حياتي راضية قانعة بما قسمه الله لي، علاقتي طيبة بالجميع، لأنني أمشي بمبدأ الاحترام مع الجميع. بخطوات ثابتة والحمد لله، تمكنت من التفوق في الدراسة. تخرجت وأجريت تكوينات أخرى وهذا بتحفيز من أمي وأبي بارك الله في عمرهما. كما تقدمت بطلب عمل في إحدى الشركات والحمد تم الموافقة وتحصلت على المنصب، لكنني متخوفة قليلا. فالتعامل مع غرباء وفي مكان عمل أمرا لم أعتاد عليه، ولأنني أحب دوما أن أكون مميزة وناجحة. أتمنى أن أبني علاقات طيبة في العمل لأحظى باحترام الجميع، وأقضي ساعات ممتعة في عملي، فبماذا تنصحينني، وشكرا مسبقا.

ميساء من الوسط

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي ميساء، جميلة جدا رسالتك، لمست فيها نضجا كبيرا. ويبدو أيضا أنك صاحبة شخصية قوية تعرف هدفها جيدا في الحياة، وهذا هو المطلوب من كل من يريد النجاح والتألق. فكل التوفيق لك حبيبتي، واعلمي أن مبدأ الاحترام هو الأساس في كل التعاملات الناجحة. خاصة بالنسبة للمرأة، فإن هي عرفت كيف تسير بحياء وتتمسك بأخلاقها، وتفرض كانت ناجحة

عزيزتي، لابد أن تعلمي أنه في الحياة برمتها قد تصادفين الصالح والطالح. وأنت عليك أن تعاملي الكل وفقا لما تمليه عليك أخلاقك، ولما ترينه جيدا، وليس المعاملة بالمثل. فلا يليق بفتاة محترمة أن أن تعامل من قلل من احترامها بقلة الاحترام أيضا، لذا فأول ما أنصحك به هو:

تجنّب البحث عن الاهتمام ومحبّة الآخرين بشكلٍ مُبالغ به يجعل الفتاة تنسى أهدافها وطموحاتها الأخرى الهادفة في هذه الحياة. وعدم محاولة إحداث الفوضى والضجيج للبحث عن الأضواء وكسب الاهتمام فقط. بل العمل الجاد والسعيّ والإصرار والنجاح الذي يجعلها بالفعل شخصيّةً مميّزةً ومحبوبة ومصدر إلهامٍ للآخرين.

حافظي على هدوئك دوما وابتسامة بسيطة ولطيفة فهي مفتاح القلوب، اعتني بنظافتك جيدا. احرصي أن يكون هندامك لائقا بدون مبالغة أكيد، وكوني منضبطة، فهذا أمر مهم للغاية.

تجنبي التقليد الأعمى الذي قد يطمس حقيقتك الجميلة، ويجعلك نسخة طبق الأصل للمحيطين بك. وهذا أكيد سيفقدك خصوصياتك ورونقك.

هذا ويجد نقاط أخرى تفرضها عليك طبيعة المكان الذي ستكونين فيه. فقط كوني ذكية في أخد ما يجب أخذه، وترك ما يجب تركه، وبالتوفيق إن شاء الله.

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