أريد أن اسلم من ألسن الناس

ظننت أنّني ارتحت منه، و قد أصابني الغرور حين أحسست انه يمكنني التخلص من أثار الماضي . الذي جمعني برجل عاقر الخمر و المخدرات إلى درجة زج به في السجن.

لم أكن يوما لأقبل بالبقاء على ذمته فطلبت منه أن يطلقني. لأبني حياتي على ركام و مخلفات ما عشته معه من حياة ضنكى.

فكنت كمن يتخلص من كتاب لم يشأ أن يقرأه و لا حتى أن يحتفظ به حتى على سبيل الذكرى.و رحت أروم حياة أخرى بدأتها من الصفر و لم أخبر من هلل لصداقتي.

أريد أن اسلم من ألسن الناس ونظراتهم

فقد انقضت السنوات سريعا و هلل شبح الماضي و ظهر طليقي مجددا في حياتي مبديا بغيته في عودة المياه إلى مجاريها، لم أقبل و هذا ما كان بمثابة الضربة الموجعة لرجل ألف أن لا تردّ له كلمة،

الرد:

بعض الأحداث في الماضي يصعب التخلص منها، ولعلّ المؤسف أنّ القلوب الطيبة هي من تقع فريسة هذه العواقب التي تتحول إلى عقبات ومحن.

فقد حدث الطلاق الذي بموجبه لم تعودي حليلة هذا الزوج، ولم يعد لديه من العشم لديك لتعودي إلى كنفه ما لم يكن لديك الرضا لذلك.

عليك أن توقفي محاولات هذا الرجل التودّد إليك، والأكثر من ذلك عليك أن تفهميه بأنه لا يوجد له مكان في قلبك .

بذلك سيعزّز موقفك الرافض له وسيجعلك في حماية أهلك وأهله حتى لو كنت طليقته. وعن أثر الماضي في حياتك الجديدة، كما أظن أنك لم تقترفي من الحرام شيئا، حيث أنك كنت على ذمة رجل ،

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