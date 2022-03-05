أريد الاقتران وخائف من الاختيار

تحية طيبة للجميع وبعد، قد يبدو سؤالي غريبا، أو تافها للبعض، لكن صدقوني إن قلت لكم أنني أفكر فيه ليلا نهارا، فأنا شاب أرغب في الاقتران، وأن أكمل نصف ديني، ولكني خائف من سوء الاختيار، لأنني سمعت عن تجارب كثيرة غير الموفقة بين أصحابي ومعارفي، حتى حين أسأل من حولي حول تجربة زواجهم أجد الكل يتأفف ويتمنى لو بقي أعزبا فأين الخلل في زيجاتهم إذن ؟

صدقوني الحيرة تملكتني حتى حين أفكر في أن أخطو خطوة أشعر أنني تائه، ولا أعرف من أين أبدأ، فهل طبيعي ما يحصل معي؟ وهل تفكيري في محله؟

جمال الدين من الشرق

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

تحية أطيب سيدي، إن من أكبر أسباب الفشل هو إسقاط تجارب الآخرين على الحياة الشخصية، وإغفال الاعتقاد بأن لكل اثنين سرًا في نجاحهما وآخر في فشلهما، لا يعرف ذلك سواهما، تماما مثل بصمة الإنسان التي لم يخلق الله لها مثيل بين البشر.

أريد الاقتران وخائف من الاختيار

أخي، الزواج سنة الله في خلقه، لحكم وأسباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها، وليس من الرشاد الإحجام عنها بسبب إخفاق غيرنا لأننا لا نعرف ما يوجد داخل محارمهم، ثم إن الزوجة الصالحة أعظم رزق لأي رجل، ولا يمكن الحصول عليها دون صدق في النية والعزيمة والسعي، وأول أبواب الحصول عليها: الدعاء الصادق واليقين التام بأن الله سيختار لك من تليق بقلبك وتسعدك في حياتك، ثم اعلم أنه لا يجود بيت يخلو من الخلافات، وهنا يأتي سر آخر من أسرار السعادة الزوجية وهو فن التنازل من الطرفين لتستمر الحياة بسلام.

توكل على الله في أمرك، واختر من تناسبك وفقا لما أمرنا به الدين والشريعة، وبالتوفيق بإذن الله.