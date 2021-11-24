أريد الزواج والإستقرار إلا أنني متمسكة بعملي

أريد الزواج والإستقرار

ما من فتاة تأبى أن ترتبط بمغترب يجعلها في القمة من بحبوحة العيش و الرفاهية،إلا أن كل هذا سيدتي لم يعجبني حيث أنني دخلت في دوامة من الحيرة. بعد أن تمت خطبتي على شخص لطالما أحببته،حيث أن شروطه لم تكن في المستوى الذي كنت أتمناه .

لن أكذب إن أنا أخبرتك بأنني و بعد أن بلغت العقد الثالث من العمر،وجدت نفسي و بعون الله قد حققت أحلامي حيث أنني أشغل منصبا مرموقا .كما أنه تمت خطبتي على من كنت أكن له كثير الحب.

فخطيبي أخبرني بأنه يرفض رفضا باتا أن أستمر في العمل بعد الزواج، كما أنه ومن باب الرجولة لا يرى بأنه هناك من داع للمرأة تقاسم الرجال مهامهم،كما أن طبيعة المرأة تتطلب منها أن تسهر على راحة زوجها و أبنائها،

كل هذا أدخلني في دوامة من التيه،فماذا عساي أفعل حتى أحسم الأمر ؟

الرد:

هوني عليك ولا تحملي قلبك ما لا طاقة لك به من إرهاصات أفقدتك على ما بدو لذة وفرحة ظفرك بعريس محترم الظاهر أنه يكنّ لك كبير التقدير والحب، ولعل الدليل أنه يسهر على حفظ كرامتك وصون شرفك بالقدر الذي جعله الإسلام عنوانا للميثاق الغليظ.

أتفهّم نهمك وشغفك الكبير بالتألق وحصد النجاحات في معترك العمل، كما أنني أذكرك أنك بلغت ما بلغته. كما أنني أدعوك من خلال هذا المنبر لتذوق حلاوة طعم تكوين أسرة يرأسها زوج محبّ .

أريد الزواج والإستقرار

حاولي أن تستغلي ذكاءك في خوض زواج سيقلب حياتك رأسا على عقب من خلال المسؤوليات الجديدة . وبعد ما حصدته من نجاحات حاولي التريث بعد الزواج حتى تقدمي على خوض غمار مشروع تكونين أنت صاحبته .

ستحيين ندما ما بعده ندم إن أنت فوتت هذه الفرصة التي اعتبرها فرصة العمر بالنسبة لك، فكثير من الرجال اليوم لا يهمهم سوى المال وتحميل الزوجة عديد المسؤوليات التي هي في الأصل مسؤولياتهم ولا يهتمون لعواقب الأمور من تعب الزوجة وإجهادها النفسي والجسماني، فلتعتبري لهذا الأمر بنيتي ولا تطاردي أحلاما قد تكون صعبة المنال في مستقبل تجهلين تفاصيله .