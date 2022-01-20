أريد بناء شخصية سليمة بعيدة عن النميمة

أريد بناء شخصية سليمة بعيدة عن والنميمة

سيدتي أنا كتلة من العواطف والأحاسيس وهبني الله الفراسة وسرعة البديهة لأميز بين الطيب والخبيث لقنني والداي تربية صالحة. مكنتني والحمد لله من أن أنال حب وثناء كل من حولي إلا أنني وجدت نفسي أصدم في تصرفات وردود أفعال الناس.

حيث أغلب من أحيا إلى جانبهم لا يكنون لي مثلما أكنه لهم من مودة وإحترام فجل المعاملات اليومية التي أصادفها تجعلني بذلك أتأكد من أنني جبلت على غير ما أراه وأحياه كذب إفتراء نميمة وحب للذات،

الحائرة س لميس من العاصمة

الرد

نحن في أزمة أخلاق أختاه، وما قلته ليس مجرد فكرة تحيينها لوحدك فمثلك من هم في حيرة مما بلغته العلاقات الإجتماعية.التي تبثها سموم الحسد والغيرة والبغض. لقد كانت الأخلاق في حياة المسلمين سببا رئيسيا في عزتهم وقوتهم فعاشوا حياة تسودها الحب .

أريد بناء شخصية سليمة بعيدة عن والنميمة

حيث ستجدين من هم مصلك حتما في معترك الحياة، أناس طيبون همهم في الحياة العيش بسلام فلا تنغلقي على نفسك ولتكن لديك مناعة قوية تقيك من تأثير من لا يخافون الله .

وكما أن التجاهل أفضل وسيلة للتعامل مع من هم دون المستوى. ثقي بنفسك ولترفعي من هامتك وأجعلي قدوتك في الحياة سيد الخل أجمعين.

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