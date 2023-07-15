“أريد” ترافق جامعة الجزائر2 في حفل تسليم الشهادات للطلبة المتفوقين

استمرارًا في سياستها المتعلقة بتشجيع الطلبة الجزائريين، ترافق “اريد” جامعة الجزائر2 -أبو القاسم سعد الله-. خلال حفل التخرج الذي نظم يوم الخميس 13 جويلية 2023 على شرف الطلبة المتفوقين في دفعاتهم وفي مختلف التخصصات.

كما شارك ممثلو مؤسسة “اريد” في حفل تخرج الدفعات لجامعة الجزائر 2، حيث كرموا خلالها الطلاب الاوائل في مختلف التخصصات. على غرار: العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، علم الاثار، الأدب العربي، اللغات الأجنبية والترجمة.

تجدر الإشارة إلى أن “اريد” قد رافقت جامعة الجزائر 1 والمدرسة الوطنية للصحافة. خلال حفل تسليم الشهادات الجامعية في الـ4 من جويلية الفارط. كما دعمت أيضا العديد من الجامعات والمدارس الجزائرية. من خلال شراكات استراتيجية تعزز تعليم الطلاب الجزائريين.

وفي إطار ترقية روح المقاولاتية لدى الطلاب، وقعت “اريد” اتفاقية شراكة عام 2020 مع جامعة البليدة، التزمت. من خلالها بوضع خبرتها وتجربتها التكنولوجيتين تحت تصرف الطلبة من خلال تنظيم دورات تدريبية حول التكنولوجيات الحديثة. ومداخلات لخبراء في مجال الأعمال وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، واقتراح تربصات لدى هياكلها المختلفة.

كما رافقت “اريد” للسنة الثانية عشر على التوالي “إنجاز الجزائر”، في تنظيم المسابقة السنوية للمقاولين الشباب الذين تم انتقائهم على مستوى مختلف الجامعات.

من خلال حضورها ودعمها لهذا الحدث البيداغوجي، تؤكد “اريد” عن ارادتها في مرافقة الطلبة الجزائريين خلال فترة تحصيلهم العلمي والأكاديمي ووضع خبرتها التكنولوجية تحت تصرفهم.