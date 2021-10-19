أريد حياة جميلة وأياما أصيلة

من تيبازة، إتصّلت بنا فايزة شابة في الربيع ال42 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، صانعة حلويات، بيضاء البشرة، متوسطة القامة. فتاة نهلت من حسن الأخلاق بذرة رعتها وسقتها وتعهدتها إلى أن بلغت مبلغها من النضج والرزانة وحسن التدبير.

تريد فايزة أن تكون على نفس المستوى من الرفعة والقيمة، لدى رجل من أي ولاية في وطننا الحبيب، رجل سنه ما بين42و52سنة من العمر، تقبل أن ترتبط بمطلق أو أرمل بأولاد(طفل أو طفلين).وتعد أن تكون نعم الزوجة والرفيقة لمن يشبعها تقديرا وإحتراما.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135783

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