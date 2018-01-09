أريد زوجا من حماة الوطن

أمينة من ولاية تلمسان، شابة يافعة في مقتبل العمر ” 26 سنة”، موظفة مستقرة في مؤسسة خاصة، لم يسبق لها الاقتران، يتيمة الأبوين، جميلة، خمرية ومتوسطة القامة.

تحلم بدخول القفص الذهبي وإكمال مشوار الحياة، مع رجل صادق وكريم يقدرها ويحترمها، تقبله من أية منطقة في الوطن ما عدا الجنوب، لم يسبق له الزواج.

سنه يتراوح ما بين 28 إلى 35 عاما، أكثر ما تمنى أن يكون من حماة الوطن، ولديه مسكن خاص، تعده بالمحبة والوفاء وتتوسم منه الخير وأن يعاملها بمنتهى الحنان والرقة.

للتواصل مع أمينة، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي لأمينة:25

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