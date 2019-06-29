أريد زوجة لا أعيش معها المشاكل مثل ما مضى

المرأة هي نبض الحياة، هي السعادة ورمز الهناء وكل المعاني الجميلة مختصرة في وجودها، إذا كانت مثالية وتعرف جيدا كيف تدير حياتها.

ولكن كل هذه الصفات تنقلب إلى عكسها إذا صارت المرأة أنانية عقلها قاصر ولا تميز بين ما ينفعها وما يضرها.

هذا الصنف لا يهمني لأنني جربت حظي معه ولم أفلح، لكنني أبحث وبكل شغف ورغبة في التوفيق عن الصنف الأول، المرأة التي تحترم الرجل وتقدر قيمة الحياة الزوجية.

لهذه المرأة أتقدم بتحية تقدير وإجلال، وأوفر لها أرق وأنبل مشاعر الحب والامتنان وأقول لها أنا في الانتظار.

بلقاسم من الجزائر العاصمة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية ويمتلك مسكنا خاصا، يبلغ من العمر 43 سنة.

مطلق أب لطفلين تحت وصاية الأم، مقبول الشكل وأنيق، طيب وأمين ومحب للحياة.

يسعى من أجل التوفيق مع امرأة تحمل من الصفات السابقة بما يضمن له السعادة وراحة البال، ابنة عائلة طيبة الأعراق، تقية وملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.

يقبلها من أية منطقة من في التراب الوطني، جميلة الروح ومقبولة الشكل، لا يمانع إن كانت مطلقة يشترط أن تناسبه سنا.

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