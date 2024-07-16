أريد لزواجي النجاح قبل أن تتراكم عليه الخلافات

تحية طيبة للجميع وبعد، سيدتي قراء الموقع السلام عليكم جميعا، أنا فتاة متزوجة حديثا، وقد بدأت ألاحظ بعض الخلافات تطفوا على حياتي الزوجية. ما جعل الخوف يتسلل إلى داخلي خوفا من أن تتفاقم يوما ما، وأصل إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة أن زوجي عصبي نوعا ما، وأتفه الأشياء تثير غضبه. أما أنا إذا غضبت ألتزم الصمت.

صدقيني سيدتي، لا أريد أن أكون فاشلة، ولا أريد لعلاقتي الزوجية أن تتفكك، أحمد الله أنه وإلى حد الآن لا يزال الود والتناغم يطبع حياتي بزوجي. لكنني أريد أن أتجنب كل خلاف معه، فكيف أتصرف من فضلكم؟

سهى من الشرق

الرد:

سلام حار لك ولكل القراء، ومرحبا بك في موقعنا، شكرا على طرحك، وعلى شجاعتك فيطلب النصيحة قبل أن تتراكم عليك المشاكل وحينها حقا يصبح صعب حلها، في البداية أتمنى أن يبارك الله لك في حياتك ويزرع بينك وبين شريك عمرك المودة والرحمة. لقد لمست من خلال رسالتك النضج والاهتمام، فطوبا لزوجك بك.

حبيبتي إن أول ما يجب أن تعرفيه، أنه لا يوجد أي علاقة زوجية تخلوا من الخلافات، بل ويمكن القول أنها سر الاستمرار على الطريق الصحيح إذا ما عرف الطرفان كيفية تسويتها، لأنها تجعل شخصية الطرف الثاني واضحة بالنسبة للآخر، والمثال على ذلك عصبية زوجك، التي لم تكوني لتكتشفيها لو لم يحدث بينكما خلاف، لهذا فإن أسلوب حل الخلافات هو الذي يجعل العلاقة أكثر متانة، لهذا سأنصحك بما يلي، أعتبر هذا الرد لك ولكل الأزوج، فالخلافات مثلما تنشب بين طرفين لابد أن يتم تسويتها عن طريق الطرفين أيضا:

1/ مواجهة المشاكل:

لأن الصمت لا يحل المشاكل والخلافات الزوجيّة، بل العكس، فإنّهُ يُساهم في تفاقم المشاكل مع الأيّام، لهذا على كلا الزوجين أن يُواجهوا كافة المشاكل التي تصادفهم في حياتهم، بما فيها مشاكلهم الخاصة، وأن يعقدوا بعض الجلسات لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب وقبل أن تهدم حياتهم وأسرتهم.

2/ التحلّي بالهدوء:

فمهما كانت الخلافات الزوجيّة والأسريّة كبيرة، على كلا الزوجين أن يتمتعوا بالهدوء وطولة البال، وأن يبتعدوا عن استخدام الصراخ والصوت العالي أثناء معالجتها، وأن يلتزموا الهدوء.

3/ لا تذكريه بأخطاء الماضي:

يجب على كل من الزوج والزوجة أن ينسوا الماضي بكل الأخطاء التي حدثت فيهِ، وأن يحصروا اهتمامهم فقط بالحاضر والمستقبل الذي ينتظرهم، وتذكّر بأنّ أخطاء الماضي في حال بقيت في ذاكرتك، فإنّها ستترك الكثير من الآثار السلبيّة في على علاقتك الزوجيّة وقد تتسببُ بتدميرها يوميًا بعد يوم.

4/ تضييق دائرة الخلاف:

في حال وقوع أي خلاف بين الزوجين مهما كان بسيطًا أو كبيرًا، يجب أن يبقى ضمن حدود الأسرة والمنزل فقط، وألّا يسمحوا لأي شخصٍ إن كان صديق أو قريب بأن يتدخل لحل الخلاف أو معالجتهِ، وذلك لأنّ تدخل الأطراف الأخرى سيُوسع الخلاف ويُضخمهُ، وتذكر دائمًا بأنّ هذهِ الحياة هي حياتكم الخاصة أنتم وليست حياة الآخرين، إلا في الضرورة القسوة التي تقتضي ذلك.

5/ الاعتذار:

فالاعتذار ثقافة مهمة جدًا، وهي وسيلة لحل العديد من الخلافات الزوجيّة المستعصيّة، لهذا على كل من الزوج والزوجة أن يعتذروا لبعضهم البعض عند وقوع الخلافات بينهم، ويؤمنان بفكرة مهمة وهي أنّ الاعتذار هو دليل قوة وليس دليل ضعف على الإطلاق.

هذا ويبقى دوما لكل زوجين بصمتها الخاصة في الحياة والتي تختلف عن زوجين آخرين، لهذا تجنبي المقارنة، وراعي دوما الظروف التي تعيشينها إلى جانب الطرف الآخر.