“أريد” والجمعية الوطنية للعمل التطوعي تنظمان عملية تنظيف بشاطئ زموري البحري

نظمت “أريد”، عملية ايكولوجية لتنظيف أحد شواطئ زموري البحري بولاية بومرداس. كما تهدف هذه المبادرة الإيكولوجية، التي نظمت بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي تحت شعار «بلادنا ديما نظيفة». إلى تحسيس المصطافين حول تأثير النفايات على البيئة. وتشجيعهم على ضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ والساحل الجزائري وموارده الطبيعية.

وجرت هذه العملية البيئية بمشاركة ممثلة مديرية البيئة لولاية بومرداس. ومتطوعو مؤسسة ” أريد ” والجمعية الوطنية للعمل التطوعي.

وصرح المدير العام بالنيابة لـ “أريد”، روني طعمه:” يعتبر الشّق الايكولوجي والبيئي من المحاور الرئيسية لـ “أريدُ”. فيما يخص استراتيجيتها المتعلقة بمسؤوليتها المُجتمعية للمؤسسة. من خلال هذه العملية لتنظيف شاطئ زموري البحري. تؤكد “أريدُ” مرة أخرى عن اسهامها اللاّمشروط في التنمية المستدامة. وفي تحسيس المصطافين حول ضرورة الحفاظ على نظافة الشريط الساحلي الجزائري. “أودّ أن أُعبّر عن إرادة “أريدُ” على المساهمة فعليا في حماية النظام البيئي”. و”المشاركة المستمرة في الحفاظ على الثروة الطبيعية الجزائرية بكل أنواعها. ”

من جهته صرح، رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، أحمد ملحة:» بمناسبة انطلاق موسم الاصطياف لسنة 2023 ونظرا لأهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة الشواطئ وبهدف إرساء ثقافة حماية البيئة والتطوع، نظّمنا حملة تنظيفية بإحدى شواطئ زموري البحري بولاية بومرداس وذلك للاقتداء من خلال التفاتة بسيطة لحماية بيئتنا التي تعتبر مسؤولية الجميع. كما أود أن أنوه بالتزام “أريدُ” اللامشروط من أجل حماية البيئة.”

للتذكير، نظمت “أريد” عمليات ايكولوجية مماثلة لتنظيف كل من شاطئ الصابلات بولاية مستغانم سنة 2022 بالتعاون مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي وشاطئ “تامنفوست” ببلدية المرسى سنة 2018 بالتعاون مع القناة الاذاعية الثالثة. كما نظمت “أريدُ” بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي عمليات تنظيف كل من غابة باينام بالجزائر العاصمة ومؤخرا غابة تامزقيدة بولاية عين الدفلى.

تضاف هذه المبادرة البيئية إلى العمليات العديدة التي جسّدتها “أريد” بالتعاون مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي من أجل الحفاظ على الثروة البيئية الجزائرية.