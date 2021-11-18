أريد أن أحظى بالاستقرار.. فمن يشاركني الحياة بمودة واحترام

كل امرأة حكيمة راجحة العقل تدرك تمام الإدراك أنها مهما حققت من تألق وتميز في المجتمع. إلا أنها تبقى أنثى بحاجة أن تحيا تحت لواء رجلا يحفظها ويصونها ويحميها. وهذا ما جعل الزواج من الأمور التي لا نقاش فيها والتي لات يمكن تجاوزها. فهو تكملة لمشوار حافل بالنجاحات والتألق والسموّ. وفي هذا العدد اخترنا عروضا لإطارات سامية تناشدن الحلال والزواج مع خيرة رجال هذا البلد، فكل التوفيق نتمناه للجميع.

الرقم السري :

135956

من يكون شريكا لعمري.. ويكون مرفأ أمان أجد معه راحتي

بعد تحية ملفوفة بأسمى معاني الحب والوفاء، أريد أن أشكر طاقم العمل في هذا المركز وركن أدم وحواء.الذي هوَّن الصعاب وفتح لنا الأبواب، وسهّل لنا مهمة العثور على رفيق الدرب وإكمال مشوار العمر تحت لواء المحبة والستر. كما لا أنكر أنني ترددت في البدء، لكن توكلت على الله وقررت أن أمنح قلبي فرصة تجعلني أرتقي إلى جانب شخص يقدرني ويفهمني ويقدّر قلبي. وأبني إلى جانبه أسرتي.

أنا شابة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، أبلغ من العمر47 سنة. أبدو بسبب فيض الحب الذي في قلبي أصغر بكثير من سني، متخلقة وذات مبادئ. نشأت وسط أسرة محترمة الأخلاق هي رأسمالها، مطلقة بدون أولاد. كما أنني ربة بيت ممتازة أحب أن أحيا إلى جانب من يهتمّ لأمري ويراعي مسؤولياتي، رجل أتجاوز معه الصعاب والمحن.

لا أشترط فيه سوى الجدية والنية الخالصة في الاقتران، رجلا أريد من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 65 سنة. أقبله أرمل أو مطلق، موظف مستقر ولديه سكن خاص أتقاسم معه المودّة والاحتواء على الدوام.

الرقم السري :

135957

سأسعدك مدى عمري.. كن فقط لطيفا معي

هي قناعة مني وليس مجرد كلام، أن قيمة المرء ليس فيما يملكه من رفاهية وماديات. بل بأخلاقه الجميلة وما يحمل قلبه من خير في الحياة.لأن هذا هو مبدئي الذي جعل لي مكانة في قلوب الغير. وجعلني أناشد الاستقرار الروحي إلى جانب من يتفهمني ويحتوي ألمي وفرحي. لهذا أود أن تكون لي فرصة من خلال هذا الركن، لأطلب راحة بالي التي أراها إلى جانب زوج يحترمني.

أنا شابة من العاصمة أبلغ من العمر 46 سنة. موظفة مستقرة في مؤسسة مرموقة، لديّ سكن خاص بنيته من فيض أحلامي وطموحاتي، كدّي وتعبي. مطلقة بدون أولاد أريد أن أحيا من جديد السكينة والوقار مع أنيان يقدس الرابطة الزوجية. رجل يطرق بيت أهلي ويطلبني على سنة سيد الخلق، لا يهمني ولايته. سنه يكون أقل من 55 سنة قبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد. موظف أو متقاعد أضع يدي في يده لنكمل المشوار معا.

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