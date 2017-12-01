أريغو ساكي :”غولام منح ساري أكبر إنتصار”

إعتبر المُدرب الإيطالي الأسطوري “أريغو ساكي” بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام من أبرز إكتشافات الطاقم الفني لنابولي خلال السنوات الماضية.

وصرح قائلا لجريدة “لاستامبا” الإيطالية :”أكبر إنتصار للمدرب “ماوريتسيو ساري” هو تمكنه من إبراز مؤهلات لاعبين مثل غولام، كوليبالي وآلان”.

وأردف :”غولام عندما وصل، كان غير مرغوب فيه، ولكنه تحول لعنصر حاسم مع “ساري”، ونفس الأمر ينطبق على بقية زملائه”.

يُذكر أن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، يبقى بعيدا عن المُنافسة لإشعار آخر، بعد إصابته الخطيرة، نوفمبر المُنقضي، وإجرائه لعملية جراحية.