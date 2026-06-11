أزتيكا يفتح أبوابه للتاريخ.. انطلاق مونديال 2026 في أجواء استثنائية

دشّن ملعب أزتيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، مساء اليوم الخميس، منافسات كأس العالم 2026 بحفل افتتاح مبهر سبق المواجهة الافتتاحية بين المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي، معلنًا انطلاق نسخة تاريخية من أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

وكتب ملعب أزتيكا فصلًا جديدًا في سجلات كرة القدم العالمية، بعدما أصبح أول ملعب يستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة، عقب احتضانه منافسات مونديالي 1970 و1986، قبل أن يعود ليكون مسرحًا لانطلاق نسخة 2026.

كما استضاف الملعب مباراته رقم 21 في تاريخ نهائيات كأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق يعزز مكانته بصفته أحد أبرز الملاعب التي ارتبطت بتاريخ البطولة.

وعاشت مدرجات أزتيكا أجواء احتفالية استثنائية بحضور نحو 80 ألف متفرج، تابعوا عرضًا فنيًا امتد قرابة عشرين دقيقة، مزج بين الموسيقى والثقافة والفرجة البصرية، في مشهد عكس حجم الحدث وأهميته العالمية.

وكانت النجمة الكولومبية شاكيرا أبرز نجوم الحفل، إذ اختتمت العروض بأداء الأغنية الرسمية للمونديال “داي داي” (هيا هيا)، بمشاركة الفنان النيجيري بورنا بوي، في لوحة فنية جمعت بين إيقاعات البوب اللاتيني والأفروبيتس وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وعلى الصعيد الرياضي، حملت المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ تجددت المواجهة التي سبق أن افتتحت بها نسخة 2010 في جوهانسبورغ، لتصبح المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تتكرر فيها المباراة الافتتاحية في نسختين مختلفتين.

وخاض منتخب جنوب إفريقيا ثاني مباراة افتتاحية له أمام منتخب منظم للبطولة، بعد مواجهته منتخب فرنسا في افتتاح كأس العالم 1998، ليجد نفسه مجددًا أمام تحدٍ كبير في بداية مشواره المونديالي.

وبين عبق التاريخ الذي يحمله ملعب أزتيكا، والأجواء الاحتفالية التي صاحبت الافتتاح، والرهانات الرياضية التي تفرضها المنافسة، انطلقت رسميًا رحلة البحث عن لقب كأس العالم 2026، في نسخة تعد بأن تكون واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ البطولة.