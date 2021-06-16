أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه!

بعد صراعه مع الإعلامي عمرو أديب والدعاوى القضائية المرفوعة ضده عقب التحفظ على أمواله.تتوالى أزمات الفنان المصري محمد رمضان وهذه المرة من مصمم أزيائه.

.أعلن أشرف فجلة، مصمم أزياء النجم محمد رمضان، عزمه التقدم ببلاغ رسمي ضده.من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة الفنان الشاب بسبب ديون مستحقة له.وأوضح في تصريحات أن رمضان يتهرب من سداد مستحقات مالية له مقابل تصميم ملابس قبل عامين.

وأضاف المصمم، إنه انتظر قرابة شهر ونصف بعدما بث أول فيديو يطالب فيه الفنان بأمواله وسداد مستحقاته، لكن دون جدوى.مؤكداً أن رمضان يتجاهله ويماطل في السداد.إلى ذلك، قال مصمم الأزياء إنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد رمضان وسيبدأ قي اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعدما استنفد كافة الطرق الودية لتسوية الأمر.

وكان محمد رمضان قد بث مقطع فيديو قبل أيام على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، أكد فيه تحفظ الدولة على أمواله في البنوك.فيما كشفت مصادر أن الأموال التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.ومن جانبه، قال “البنك التجاري الدولي” الذي يودع فيه الفنان أمواله، إنه والتزاماً بالسرية المصرفية.لا يمكنه الإفصاح عن معلومات تخص حساب أي زبون.