أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة

يعاني سكان قطاع غزة من تدهور الوضع الإنساني بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية واستمرار إغلاق المعابر الخاصة بتدفق المساعدات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الأربعاء إلى الخميس. في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارتين على المنطقة في وقت سابق، الأربعاء. ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، وفقا للمصادر الطبية.

والمواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون مواطن. أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرا تحت ضغط القصف والنيران.

إذ وصل إليها معظمهم إبان الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع خلال ماي الماضي.

وزعم الاحتلال أنها “منطقة آمنة”، في الوقت الذي ارتكب فيه العديد من المجازر باستهدافه لخيام النازحين في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023. ما أسفر عن استشهاد 43,712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين.

وهذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.