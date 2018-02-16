أزمة إنسانية في غزة بسبب غلق المعابر

أكدت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، أن الأوضاع الإنسانية المزرية في قطاع غزة يعود إلى إغلاق المعابر وغياب “المصالحة الفلسطينية”.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك: “من الواضح أن الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة تأثرت بأزمة انخفاض تمويل (أونروا)، وأيضا إلى قضايا داخلية مرتبطة بملف المصالحة الفلسطينية”.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي، اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.