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أزمة إيران الإقتصادية تُطيح بوزير ثاني

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أزمة إيران الإقتصادية تُطيح بوزير ثاني
بقلم ياسمينة د

سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، الأحد، وهي ثاني أقالة تشهدها الحكومة الإيرانية.

على أعقاب الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تواجهها

وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت.

مما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر، وفق ما نقلت “رويترز”.

وفي مطلع أوت الجاري صوّت المشرّعون الإيرانيون بعزل وزير العمل، والشهر الماضي قام روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

ويواجه الاقتصاد الإيراني أزمة خانقة مؤخرا بعدما فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أفريل المنصرم.

عقب إعلان العقوبات الأميركية الجديدة، بسبب الملف النووي، متأثرا في الأساس بالطلب القوي على الدولار من الإيرانيين، الذين يسعون لحماية مدخراتهم.


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