«أزمة البرلمان لن تؤثر على مناقشة مشروع قانون المالية 2019»

وزير المالية عبد الرحمان رواية لـالنهار:

«لم يحن الوقت للحديث عن مشروع قانون المالية التكميلي»

قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إن الانسداد الذي يشهده المجلس الشعبي الوطني، لن يؤثر على مناقشة مشروع قانون المالية 2019، والذي نزل إلى نواب الغرفة التشريعية الثانية، قصد المناقشة والمصادقة عليه.

استعبد المسؤول الأول عن قطاع المالية، عبد الرحمن رواية، في تصريح خص به «النهار»، على هامش افتتاح الموسم الدراسي للمدرسة الوطنية للإدارة لسنة 2018/ 2019، أن يحمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 أية زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد المدعمة.

مؤكدا أنه لم يحن الوقت للحديث عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

وأكد رواية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، سيأخذ وقته الكافي للإثراء والمناقشة بين نواب المجلس الشعبي الوطني، وأن الوضع الراهن بالغرفة السفلى والانسداد الحاصل بين أروقة قبة زيغود يوسف، لن يؤثر على مناقشة مشاريع القوانين التي وصلت الغرفة التشريعية الثانية.

ويشهد المجلس الشعبي الوطني، حالة اسنداد وتجميد لكل الأشغال ونشاطات هياكل المجلس لأكثر من 25 يوما، بسبب تعنت رئيس الغرفة الثانية سابقا، السعيد بوحجة، ورفضه الاستجابة لمطالب النواب ورؤساء الكتل البرلمانية الخمسة المشكلة من «الأفلان» و«الأرندي» و«تاج» والحركة الشعبية الوطنية «الأمبيا» ورئيس كتلة الأحرار، حول تقديم استقالته ومغادرة مبنى زيغود يوسف.

الأمر الذي دفع بنواب الأغلبية إلى تبني خطوة غلق أبواب المجلس الشعبي الوطني، لمنع الرئيس السابق بوحجة من الدخول إلى مكتبه بمقر البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسات المناقشة التي ستعقد خلال فترة تنحية، بوحجة، برئاسة الحاج العايب، كونه الأكبر سنا من نواب الرئيس، لفترة 15 يوما، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبرلمان.