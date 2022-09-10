أزمة الترك مع دنيا بطمة تُدخله العناية المركزة

تعرض المنتج البحريني محمد الترك لأزمة صحية دخل على إثرها إلى العناية المركزة، وذلك بعد أيام من منعه دخول حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المنتج البحريني محمد الترك ينقل إلى المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

وظهر في الفيديو، عناصر الوقاية المدنية وهي تنقل الترك من سيارة الإسعاف إلى قسم الإستعجالات بأحد المستشفيات. فيما ظهر هذا الأخير وهو في حالة إغماء، ويضع جهاز التنفس الاصطناعي.

وربط المتابعون بين هذا الأمر وبين تطور خلافه مع زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، ومنعه مؤخراً من دخول حفلها.

وعلى ما يبدوا، لم يستطع المنتج البحريني ​​محمد الترك​ تحمل رفض زوجته الفنانة المغربية ​​​دنيا بطمة​​، بعد محاولات عدة من العودة لها.

وعلى إثر ذلك، تعرض المنتج لأزمة صحية، أدت لدخوله إلى العناية المركزة.

وتساءل النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن سبب هذه الوعكة الصحية المفاجأة. حيث رجح البعض أن يكون زوج دنيا بطمة قد حاول الانتحار بسبب خلافه معها.

فيما شكك البعض الآخر في حقيقة مرضه، معتبرين أنها مجرد تمثيلية لاستعطاف زوجته.

يشار إلى أن محمد الترك، كان قبل ساعات من نقله إلى الإستعجلات، قد نشر تدوينة عبر ستوري حسابه على الانستغرام، كتب فيها: “أنا ومن بعدي الطوفان. نفسي ثم نفسي ثم نفسي”.

واختفى محمد الترك عن الأنظار منذ يوم السبت الماضي، أي منذ منعه من دخول حفل دنيا بطمة.

https://www.instagram.com/reel/CiUX6vDDLZB